06:00, 29 октября 2025Мир

В США заявили о подготовке Трампом плана войны

Тлаиб: Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро. Об этом заявила конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб, пишет РИА Новости.

«Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле», — сказала она. По ее словам, у главы Белого дома также не должно быть полномочий, чтобы «просто убивать людей» в Карибском бассейне.

Ранее президент США пообещал, что вскоре Вашингтон проведет наземные военные операции в Венесуэле. По его словам, подобные действия будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США.

До этого стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро.

