Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 1 ноября 2025Мир

США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

WP: Группировка США у берегов Венесуэлы может насчитывать до 16 тысяч военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrea De Silva / Reuters

Группировка, которую США направили к берегам Венесуэлы, может насчитывать до 16 тысяч военных. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) на основании собственных подсчетов.

«Масштабное наращивание сил и средств США в Карибском море свидетельствует о том, что администрация [президента США Дональда] Трампа готовится расширить операции в регионе, что (...) повышает вероятность ударов США по Венесуэле», — говорится в публикации.

По данным издания, силы США у берегов Венесуэлы насчитывают восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и несколько судов специального назначения. Кроме того, в Карибское море направляется ударная группировка во главе с авианосцем Gerald R. Ford, в состав которой входит еще три боевых корабля и более 4 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Россия стала крупнейшим экспортером одного продукта питания

    В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости