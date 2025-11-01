США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

WP: Группировка США у берегов Венесуэлы может насчитывать до 16 тысяч военных

Группировка, которую США направили к берегам Венесуэлы, может насчитывать до 16 тысяч военных. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) на основании собственных подсчетов.

«Масштабное наращивание сил и средств США в Карибском море свидетельствует о том, что администрация [президента США Дональда] Трампа готовится расширить операции в регионе, что (...) повышает вероятность ударов США по Венесуэле», — говорится в публикации.

По данным издания, силы США у берегов Венесуэлы насчитывают восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и несколько судов специального назначения. Кроме того, в Карибское море направляется ударная группировка во главе с авианосцем Gerald R. Ford, в состав которой входит еще три боевых корабля и более 4 тысяч военнослужащих.