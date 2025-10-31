Мир
17:09, 31 октября 2025

Стали известны сроки ударов США по Венесуэле

Miami Herald: США могут ударить по объектам в Венесуэле в ближайшие дни или часы
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о нанесении ударов по военным объектам на территории Венесуэлы, операция может начаться в ближайшие дни или часы. Об этом сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники.

«Целью запланированных ударов будет уничтожение военных объектов, используемых наркокартелем, который, по утверждению США, возглавляет венесуэльский лидер Николас Мадуро», — пишет издание.

По словам собеседников газеты, одна из ключевых целей операции — обезглавить руководство картеля, который американские чиновники подозревают в экспорте около 500 тонн наркотических веществ ежегодно. При этом, как утверждается, сам Мадуро также может стать целью американских ударов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США определили цели для готовящихся ударов на территории Венесуэлы.

