Стало известно о подготовке США к ударам по Венесуэле

WSJ: США определили цели для ударов по военным объектам Венесуэлы

США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, которые, по мнению Вашингтона, могут быть использованы для наркоторговли. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США готовятся ударить по военным объектам Венесуэлы, используемым для незаконной торговли наркотическими веществами. Наркобанды и инфраструктура, скорее всего, подвергнутся нападению, если [президент США Дональд] Трамп решит начать военные действия», — передает издание.

По данным газеты, американская администрация определила цели для ударов, которые будут находиться в зоне влияния наркокартелей и якобы президента республики Николаса Мадуро.

Однако авторы материала подчеркнули, что глава Белого дома «еще не принял окончательного решения» о наземных ударах по целям в Венесуэле.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает Каракас и готова «плечом к плечу» преодолевать вызовы.