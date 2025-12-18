Президент Венесуэлы ответил на угрозы США

Мадуро: Венесуэла готова защитить свой суверенитет в любых обстоятельствах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что готов защитить суверенитет страны в любых обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС.

«Народ действует в полном единстве с вооруженными силами, полицией и сделает все, чтобы исторические права на нашу землю, нефть, полезные ископаемые и нашу территорию были соблюдены», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты хотят сменить режим в Венесуэле и установить «марионеточное правительство», которое превратит страну с ее природными богатствами в колонию.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете.

До этого Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.