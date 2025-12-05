«США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

США указали на противоречия с Европой в новой стратегии нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. Соответствующий документ был размещен на сайте Белого дома.

Опубликованный файл, на который обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливает свет на новые подходы США к обеспечению собственной обороны, урегулированию конфликта на Украине, будущему НАТО и отношениям с Россией.

Примечательно, что администрация Трампа никак официально не сообщила о публикации своего ключевого, стратегического документа. Также он до сих пор не был замечен ведущими западными СМИ.

Например, 4 декабря журнал Politico лишь отмечал, что США «возможно, представят в декабре» свою стратегию. В связи с этим не исключено, что публикация могла быть выложена случайно, преждевременно.

Что в стратегии нацбезопасности пишут о конфликте на Украине?

Авторы новой стратегии нацбезопасности резко высказываются о конфликте на Украине и говорят о нежелании администрации Трампа в него дальше втягиваться.

Конфликт на Украине оказал извращенный эффект, усилив внешнюю зависимость Европы, особенно Германии. Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя дома Стратегия национальной безопасности США

Кроме того, Белый дом открыто критикует правительства стран Европы за нежелание урегулировать конфликт на Украине, обвиняя их в нарушении демократических идеалов.

«Администрация Трампа сталкивается с разногласиями с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания относительно войны и сами находятся у власти в нестабильных коалиционных правительствах меньшинства, многие из которых попирают базовые принципы демократии и подавляют оппозицию», — отмечается в тексте документа.

Также США обвиняют европейские страны в игнорировании мнения избирателей об украинском кризисе.

Большинство европейцев хочет мира, однако это желание не превращается в политику в значительной степени из-за подрыва демократических процессов этими самыми правительствами. Это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов Стратегия национальной безопасности США

Авторы стратегии выражают надежду на скорое завершение конфликта.

Важнейший интерес Соединенных Штатов — договориться о скорейшем прекращении боевых действий на Украине (...) предотвратить расширение войны, восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить поствоенное восстановление Украины Стратегия национальной безопасности США

Что в новой стратегии сказано о России?

В отличие от предыдущих доктрин, Россия в новой стратегии нацбезопасности не названа «противником» США. Более того, США обвиняют Европу в конфликтных отношениях с Москвой и выражают интерес к снижению эскалации напряженности в регионе.

«В результате конфликта на Украине отношения с Европой серьезно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического вмешательства США для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте», — указано в тексте стратегии.

Кроме того, администрация Трампа публично рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Что в стратегии сказано о будущем НАТО?

Новая стратегия национальной безопасности также жестко критикует внутреннюю политику стран Европы, называя ее элиты оппонентами администрации Трампа.

Особое внимание уделяется расхождениям по вопросу миграции. Белый дом выражает сомнение, что из-за притока мигрантов европейские державы сохранят свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что у некоторых членов НАТО большинством станет неевропейское население. Остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Устав НАТО Стратегия национальной безопасности США

Кроме того, США декларируют новые приоритеты в развитии Североатлантического альянса:

Восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией;

Предоставление Европе возможности твердо стоять на ногах и действовать как группа союзных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя основной ответственности за свою оборону;

Сопротивление нынешнему пути развития Европы внутри европейских стран;

Прекращение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение его реальности.

Тем не менее, авторы документы выражают надежду на «исправление» Европы.

«Нашей целью должно быть помочь Европе исправить ее нынешнюю траекторию. Нам понадобится сильная Европа, чтобы успешно конкурировать, а также чтобы действовать совместно с нами для предотвращения доминирования любого противника на европейском континенте», — отмечается в тексте.

Также в стратегии выражается приверженность союзу с Европой и надежда на перезапуск отношений.

Америка, разумеется, испытывает сентиментальную привязанность к европейскому континенту — и, конечно, к Британии и Ирландии (...) Мы хотим работать со странами-единомышленниками, которые стремятся вернуть себе былое величие Стратегия национальной безопасности США

Что в стратегии нацбезопасности сказано о других конфликтах?

Отдельно администрация Трампа останавливается на вопросе будущего отношений с Китаем. В отличие от предыдущих стратегий, основное внимание уделяется экономическим, а не военным аспектам соперничества.

Авторы проясняют позицию Вашингтона по статусу Тайваня и гипотетическому началу конфликта за остров.

Предотвращение конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом. Мы также будем придерживаться нашей давней политики в отношении Тайваня, выступая против изменения статус-кво Стратегия национальной безопасности США

Также Белый дом кратко упоминает риски конфликтов на Ближнем Востоке, присваивая Трампу роль миротворца.

«Конфликт остается проблемной динамикой на Ближнем Востоке, но сегодня эта проблема не так серьезна (...) Иран значительно ослаблен действиями Израиля и операцией президента Трампа «Полуночный молот» 2025 года (...) В конфликте с Палестиной был достигнут прогресс (...) Ситуация в Сирии также может стабилизироваться», — резюмируют авторы.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Важной чертой новой стратегии является выдвижение на первый план Латинской Америки. Администрация Трампа много пишет об угрозе миграции в США, необходимости борьбы с ней и проникновением великих держав в Западное полушарие.

«После многих лет забвения Соединенные Штаты вновь подтвердят и будут применять "доктрину Монро", чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии, а также защитить нашу родину и наш доступ к ключевым географическим районам по всему региону. Мы не позволим конкурентам из других полушария размещать войска», — указано в тексте.

Говоря о «доктрине Монро», авторы стратегии прямо используют понятие «поправка Трампа», что является отсылкой на «поправку Рузвельта» — доктрину 26-го президента США Теодора Рузвельта, который провозгласил право на вторжение в Латинску Америку

Тем не менее, в стратегии выражается надежда на завершение большей части конфликтов в мире за счет миротворческих инициатив Трампа.

Президент Трамп использует нетрадиционную дипломатию, военную мощь Америки и экономическое влияние, чтобы хирургически потушить тлеющие угли противоречий между ядерными державами Стратегия национальной безопасности США