13:39, 18 декабря 2025Мир

В Кремле заявили об опасности ситуации вокруг Венесуэлы

Песков: Россия видит напряженность вокруг Венесуэлы и считает это опасным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Россия видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы и считает такое положение дел потенциально очень опасным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем нагнетание напряженности в регионе и считаем это потенциально очень опасным (...). Мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», — указал представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Венесуэла является союзником и партнером России. Он отметил, что страны «находятся в постоянном контакте», в том числе и на высшем уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона «отняли» венесуэльские власти.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете. Однако американский лидер не затронул тему обострения отношений с Каракасом.

