06:11, 18 декабря 2025Мир

Трамп в обращении к нации не упомянул Украину

Трамп в обращении к нации не упомянул урегулирование конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Doug Mills / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации не упомянул усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер также не затронул тему обострения отношений с Венесуэлой.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете.

До того Трамп заявил, что украинский конфликт может скоро завершится из-за приближения сторон к достижению соглашений.

