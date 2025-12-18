Трамп в обращении к нации не упомянул Украину

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации не упомянул усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер также не затронул тему обострения отношений с Венесуэлой.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете.

До того Трамп заявил, что украинский конфликт может скоро завершится из-за приближения сторон к достижению соглашений.