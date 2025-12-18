Реклама

12:40, 18 декабря 2025Мир

Россия предостерегла США от «роковой ошибки»

МИД РФ: Надеемся, что США не допустят роковой ошибки по ситуации с Венесуэлой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Россия надеется, что США не допустят роковой ошибки по эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. С таким предупреждением выступило министерство иностранных дел (МИД) России.

Министерство обратило внимание на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, особенно подчеркнув действия, создающие угрозу международному судоходству. В МИД призвали Вашингтон удержаться от «дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария».

Россия также выразила поддержку народу Венесуэлы и политическому курсу действующего руководства во главе с президентом страны Николасом Мадуро. МИД РФ настаивают на необходимости немедленных мер по снижению напряженности и возобновлению конструктивного диалога между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти. Он утверждает, что Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

