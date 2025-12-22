Власти США получили ордер на изъятие перехваченного танкера

NYT: Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным NYT, американские власти запросили ордер, поскольку танкер до этого использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Накануне сообщалось, что экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен Соединенными Штатами в международных водах. Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права

