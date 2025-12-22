Реклама

05:47, 22 декабря 2025

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного танкера

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным NYT, американские власти запросили ордер, поскольку танкер до этого использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Накануне сообщалось, что экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен Соединенными Штатами в международных водах. Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права

