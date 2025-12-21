В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

Министр Родригес: Экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен США

Экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен Соединенными Штатами в международных водах. При этом само судно захвачено, следует из коммюнике правительства, опубликованного в Telegram-канале вице-президента, министра углеводородов республики Делси Родригес.

«Боливарианская Республика Венесуэла осуждает захват и кражу еще одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, и насильственное похищение экипажа, совершенные военнослужащими Соединенных Штатов Америки», — говорится в документе.

Помимо этого, Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права. Власти страны предупредили о намерении добиться наказания виновных через ООН и прочие организации.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы осудили захват Вооруженными силами США очередного танкера, перевозившего нефть, и его экипажа.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.