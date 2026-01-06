Американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера

Военные США обсуждают захват российского танкера Marinera

Американские военные обсуждают возможность захвата преследуемого ими нефтяного российского танкера Marinera. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в США предполагают, что танкер перевозит нефть из Венесуэлы и Ирана. Изначально судно называлось Bella 1 и принадлежало российскому теневому флоту. Недавно оно появилось в российском реестре судов под названием Marinera.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за танкером под российским флагом.

В МИД заявили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию.