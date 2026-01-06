Реклама

18:26, 6 января 2026Мир

Американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера

Военные США обсуждают захват российского танкера Marinera
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Американские военные обсуждают возможность захвата преследуемого ими нефтяного российского танкера Marinera. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в США предполагают, что танкер перевозит нефть из Венесуэлы и Ирана. Изначально судно называлось Bella 1 и принадлежало российскому теневому флоту. Недавно оно появилось в российском реестре судов под названием Marinera.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за танкером под российским флагом.

В МИД заявили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию.

