16:46, 6 января 2026

МИД сделал заявление о преследовании военными США российского танкера

В МИД РФ отреагировали на преследование кораблями США танкера Marinera
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия внимательно отслеживает ситуацию с преследованием российского танкера американским военным кораблем. Об этом со ссылкой на МИД России сообщают «Известия».

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что американская береговая охрана преследует нефтяной танкер Marinera под российским флагом в 4 тысячах километрах от береговой линии США. При этом судно осуществляет плавание в соответствии с нормами международного права. В ведомстве выразили надежду, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.

Танкер под российским флагом уходит от американских военных с 24 декабря. 4 января сообщалось, что сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за российским танкером Marinera.

1 января правительство РФ направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1, который американская сторона стремится задержать в рамках блокады судов, груженых венесуэльской нефтью.

