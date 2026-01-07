Реклама

04:51, 7 января 2026

В США рассказали о шаге России для защиты своего танкера

WSJ: Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера Marinera
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Россия якобы направила подводную лодку для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавеющего нефтяного танкера, который, по словам американского чиновника, стал новой горячей точкой в российско-американских отношениях», — говорится в материале.

Судно Marinera прорвало американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Изначально судно называлось Bella 1. Как сообщал телеканал CNN, американские военные обсуждали захват преследуемого российского танкера. Америка предполагает, что судно якобы занимается перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.

В свою очередь, МИД РФ заявил, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве выразили надежду, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.

