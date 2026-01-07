Реклама

Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

RT: На танкере Marinera у берегов Венесуэлы пытался высадиться десант США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: RT

Американский десант пытался высадиться на танкере Marinera, который шел под российским флагом у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Подробности операции не приводятся.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. Танкер, ранее известный как Bella 1, более двух недель пытался обойти американскую блокаду Венесуэлы.

