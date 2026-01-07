Реклама

19:18, 7 января 2026Мир

Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

МИД: Россия требует достойного обращения со своими гражданами на судне Marinera
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Reuters

Москва требует от США достойного и гуманного обращения со своими гражданами на судне Marinera. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России, сообщает ТАСС.

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину», — отметили в ведомстве.

7 января американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Позднее Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания танкера на основании ордера американского федерального суда.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. Официального подтверждения этой информации нет.

