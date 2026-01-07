Минтранс подтвердил захват российского танкера

Минтранс подтвердил захват танкера Marinera американцами

Министерство транспорта РФ подтвердило захват танкера в Атлантике, следовавшего под российским флагом. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В заявлении отмечается, что судно Marinera 24 декабря 2025 года получило временное разрешение на проход по водам под государственным флагом Российской Федерации. Оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. 7 января связь с танкером была утеряна.

В Минтрансе подчеркнули, что днем в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились Военно-морские силы США. Таким образом, организация подтвердила захват судна.

Представители Минтранса отметили, что, в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства. «Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении.

Ранее силы США объявили о задержании танкера Marinera. Позже появилась информация, что Соединенные Штаты задержали еще один нефтяной танкер — Sophia. Захват произошел в Карибском бассейне.