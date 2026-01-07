США задержали еще один танкер

ВС США задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском бассейне

Вооруженные силы (ВС) США задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском бассейне. Об этом заявило Южное командование американских сил, сообщает Reuters в среду, 7 января.

«Сегодня утром в ходе предрассветной операции министерство обороны в сотрудничестве с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало танкер без гражданства, находящийся под санкциями», — говорится в сообщении.

Ранее американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, это произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка».

