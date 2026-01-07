США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под флагом РФ в Атлантике

Американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

По его словам, захват судна произошел между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка.

Позже о задержании танкера Marinera объявило Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США.

Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США Европейское командование ВС США

В операции участвовали министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

На танкер Marinera пытался высадиться американский десант

Ранее 7 января два американских чиновника сообщили Reuters, что военнослужащие и сотрудники Береговой охраны США начали попытку захвата танкера Marinera. «Танкер, известный как Marinera и зарегистрированный под российским флагом, стал последним танкером, ставшим целью Береговой охраны США с начала кампании давления президента США Дональда Трампа на Венесуэлу», — писало агентство.

Источники Reuters сообщили, что в момент проведения операции рядом с танкером находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

RT в свою очередь сообщил о попытке американского десанта высадиться на борт Marinera. На кадрах, опубликованных телеканалом, виден вертолет, летающий над судном.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», речь идет о вертолете MH-60M из состава 160-го авиационного полка специальных операций, техника которого была переброшена на авиабазу Милденхолл в Великобритании 4 января.

Операцию по захвату судна с воздуха поддерживают топливозаправщик KC-135T Stratotanker, патрульный самолет P-8A Poseidon ВВС США и британский Poseidon MRA1. Также в районе операции задействованы несколько самолетов специального назначения США, включая Pilatus U-28A Draco «Военный осведомитель»

Подлодка ВМФ России отправилась на защиту Marinera

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы.

Танкер, ранее известный как Bella 1, более двух недель пытался обойти американскую блокаду Венесуэлы. Судно не смогло пришвартоваться в одном из портов Боливарианской Республики и загрузиться нефтью. Несмотря на то что судно пустое, Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, включая якобы нефть, продаваемую Россией на черном рынке.

В Госдуме назвали действия США в отношении танкера опасными

США нарушают международное право, которое разрешает судоходство и пролет самолетов над морем, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя действия американских военных в отношении российского танкера.

«Корабль под российским флагом — это то же самое, что наша земля. Так что я не знаю, зачем это американцам надо. Также дело в том, что там следует подводная российская лодка и где-то поблизости есть авиация. Но тем не менее инцидент не очень приятный», — сказал он.

По мнению Колесника, дипломаты сейчас пытаются договориться. К тому же работают спецслужбы, есть каналы связи между США и Россией.