Военные США начали попытку захвата танкера Marinera в Атлантике

Reuters: США пытаются захватить танкер Marinera в Атлантике

Военнослужащие и сотрудники Береговой охраны США начали попытку захвата танкера Marinera в Атлантике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Американский чиновник, имя которого не называется, рассказал, что Соединенные Штаты пытаются захватить танкер после более чем двухнедельного преследования в Атлантике.

По данным агентства, операция началась после того, как экипаж судна отразил попытки Береговой охраны США подняться на борт.

Ранее в среду, 7 января, RT сообщил о попытках американского десанта высадиться на танкере Marinera. Судно, ранее известное как Bella 1, более двух недель пыталось обойти американскую блокаду Венесуэлы. Оно не смогло пришвартоваться в одном из портов Боливарианской Республики и загрузиться нефтью — США преследуют его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, включая якобы нефть, продаваемую Россией на черном рынке.