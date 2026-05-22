Супруги-модели OnlyFans поделились необычной мечтой

Джейд и Джош Воу, зарабатывающие на жизнь созданием эротического контента, признались, что хотят купить ферму. Своей необычной мечтой они поделились с Creatorzine.

Три года назад супруги переехали из Великобритании на Кипр. По словам Джейд, на новом месте они стали подкармливать бродячих кошек. Так у них и появились два питомца.

Как рассказывают модели OnlyFans, несмотря на большой заработок, они не помешаны на роскоши. Главная ценность Джейд и Джоша — свобода, поэтому теперь они мечтают о ферме, где будут жить «куча кошек, пара коз, корова и овца».

По словам девушки, многие думают, что их секс-работа предполагает безумный образ жизни. Однако на самом деле Воу нравится проводить свободное время дома: лежать вместе с кошками и смотреть фильмы. При этом, помимо фермы, они бы хотели открыть секс-клуб.

Ранее сообщалось, что порномодель из США потратила заработанные на видео для взрослых деньги на покупку фермы. «Я всегда мечтала жить на земле. Просыпаться вместе с солнцем, проводить время среди животных и выращивать собственную еду», — объяснила она.

