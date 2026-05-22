Странное поведение Навроцкого на встрече с Мелони объяснили

Панкратов: В избыточной теплоте Навроцкого с Мелони видна неуверенность

Президент Польши Кароль Навроцкий неожиданно тепло поприветствовал премьер-министра Италии Джорджию Мелони в Риме. В разговоре с aif.ru политолог и профайлер Руслан Панкратов проанализировал снимки со встречи и объяснил странное поведение Навроцкого.

При встрече польский президент поцеловал руку Мелони и трижды поцеловал ее саму. «В итальянской культуре целуются дважды. Трижды — это Польша. Навроцкий воспроизвел польский ритуал без поправки на итальянский протокол. Классический культурный нарциссизм: человек проецирует свои нормы на чужую среду, не замечая несоответствия», — высказался специалист.

Кроме того, по мнению Панкратова, за избыточной теплотой польского президента прослеживается статусная неуверенность. «Чрезмерность жестов при встрече с влиятельным партнером — классический маркер статусной неуверенности: обними первым, пока не обозначили дистанцию», — пояснил эксперт.

Ранее Мелони попала в неловкую ситуацию с другим президентом — главой Франции Эммануэлем Макроном. Он неожиданно слишком крепко обнял итальянского премьера, что вызвало у нее недоумение.