05:31, 22 мая 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам назвали признаки поломки автомобильного генератора

Марина Аверкина

Неисправность генератора способна обездвижить транспортное средство в короткий срок. Игнорирование проблем с этим узлом часто оборачивается значительными тратами на восстановление. Особенно важно проверить его состояние перед поездками на большие расстояния в сезон отпусков. Автомеханики мультибрендового техцентра E.N.Service перечислили «Ленте.ру» семь основных признаков, позволяющих заранее понять о скорой поломке важнейшего компонента.

Неполадки редко случаются одномоментно. Как правило, у водителя есть возможность заметить тревожные изменения в поведении техники, объясняют специалисты. Неуверенный запуск двигателя — это один из верных признаков проблем. Если устройство перестает исправно восполнять заряд, батарея теряет способность энергично вращать стартер. Иногда наблюдается обратная ситуация: из-за поломки реле-регулятора напряжение становится чрезмерным, что ведет к закипанию электролита и ускоренной деградации аккумулятора. Многие современные автомобили уже не заводятся при падении напряжения в сети ниже 12 вольт, хотя стартер еще может проворачиваться.

Второй симптом хорошо заметен в темное время суток. Свет фар тускнеет или меняет интенсивность свечения в прямой зависимости от оборотов мотора и количества включенных энергопотребителей. Аналогичным образом ведут себя подсветка панели приборов и плафоны в салоне. Такая нестабильность прямо указывает на то, что генератор или его приводной ремень не выдерживают нагрузку и нуждаются в проверке.

Загоревшаяся или мигающая лампа с символом аккумулятора на щитке приборов сигнализирует о прекращении нормальной зарядки. Дальнейший путь автомобиля ограничен запасом энергии в батарее, обычно это несколько десятков километров. Как только напряжение иссякнет, и искра на свечах пропадет, машина заглохнет. В этой ситуации мастера рекомендуют отключить лишние приборы: аудиосистему, освещение, обогревы и вентилятор, и ехать к месту ремонта или остановиться и вызвать эвакуатор.

Неприятный свист из моторного отсека — еще один типичный признак проблем с генератором. Звук издает плохо натянутый ремень, вращающий ротор генератора. Если натяжение не восстановить, вал не сможет раскручиваться с нужной скоростью, и подача тока прекратится. В современных машинах этот же ремень часто обслуживает насос гидравлического усилителя рулевого управления и компрессор кондиционера, причем натяжение регулируется автоматически. На более простых моделях автонатяжитель отсутствует, и растянувшийся ремень требует ручной подтяжки.

Специфический запах, дым или отслаивающиеся куски резины от приводного ремня свидетельствуют о заклинивании одного из навесных агрегатов, включая сам генератор, либо обводных роликов. Обрыв ремня опасен не только обесточиванием: его остатки могут намотаться на привод газораспределительного механизма (ГРМ), что спровоцирует смещение фаз или разрушение силового агрегата. При перегреве или разрушении ремня следует убедиться, что шкив генератора вращается свободно, без перекосов и заеданий.

Не нужно игнорировать шум, вызванный критическим износом внутренних подшипников качения. Эти компоненты работают при высоких температурах и больших нагрузках, обладая ограниченным ресурсом. Со временем смазочный материал теряет свойства, появляются люфты, ротор начинает заклинивать или подшипники полностью разрушаются. Источником гула также может быть деформированная обгонная муфта, которая перестает выполнять свои функции. Обе неполадки устраняются только после снятия и полной разборки узла.

В целом, изменение характера посторонних шумов должно насторожить автовладельца. При замыкании обмотки статора появляется характерный электрический вой, похожий на звук тяговых электродвигателей троллейбусов, трамваев или электропоездов. Появление такого гула требует немедленной диагностики.

Ранее специалисты перечислили россиянам характерные признаки машин, переживших затопление.

