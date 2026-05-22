06:16, 22 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу попала в больницу из-за несчастного случая

Звезда британского шоу «Женаты с первого взгляда» Эмма Барнс упала и сломала нос
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @emmaebarnes

Звезда популярного британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Эмма Барнс попала в больницу из-за несчастного случая. О произошедшем она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Барнс опубликовала фото, на котором она прижимает к лицу пакет с замороженным горохом. «Я упала во время пробежки», — написала она.

Позднее звезда шоу показала снимок из больницы. В подписи к фото Барнс уточнила, что у нее выявили перелом носа.

Ранее стало известно, что звезде австралийской версии шоу «Женаты с первого взгляда» Кэти Джонстон потребовалась помощь врачей. Она попала в больницу из-за травмы.

«Женаты с первого взгляда» — международная телевизионная франшиза. В эфире шоу мужчины и женщины вступают в брак с незнакомцами. Программу придумали в Дании — премьера проекта состоялась на датском канале DR3 в 2013 году. Свои версии шоу выпустили в Великобритании, Австралии, США и других странах.

