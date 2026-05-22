Фонарный столб упал на машину и лишил головы 18-летнего пассажира

В Малайзии столб упал на машину и обезглавил 18-летнего пассажира

В Малайзии 18-летнего Ва Хана Кеонга не стало в результате автокатастрофы. Об этом сообщает AsiaOne.

Кеонг попал в аварию с 49-летним отцом — Ва Ти Туном, который был за рулем. Виновником происшествия стал водитель красного Volkswagen Golf. Он ехал навстречу Туну и Кеонгу, врезался в фонарный столб, и тот упал на их машину.

Столб пробил переднюю часть автомобиля. По словам Туна, он получил незначительные ранения руки, Кеонга же не стало на месте. Мужчина пытался позвать сына, но, повернувшись, с ужасом обнаружил, что тот лишился головы. Она лежала у ног юного пассажира.

Как рассказал Тун, Кеонг интересовался машинами и хотел связать будущую профессию с ними. Он был послушным сыном: никогда ни на что не жаловался и помогал семье. Его родственники планируют подать на водителя Volkswagen в суд.

