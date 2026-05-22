Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:10, 22 мая 2026Культура

Жуков раскрыл главный девиз группы «Руки вверх!»

Лидер «Руки вверх!» Жуков: Мы объединяем поколения — это наш главный девиз
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лидер популярной российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в беседе с ТАСС раскрыл главный девиз своего коллектива.

Музыкант отметил, что на концерты сейчас ходят целыми семьями, а доля мужской аудитории за время существования группы выросла с двух процентов до 30 процентов.

«"Руки Вверх!" стали для этих людей настоящим добрым островком счастливых воспоминаний из молодости. И теперь они приводят на концерты своих детей. Получается, мы уже объединяем поколения. Это и есть наш главный девиз», — заявил Жуков.

Артист рассказал, что раньше на концертах залы были заполнены на 98 процентов девушками, а парней было совсем немного. Однако на сегодняшний день среди публики много мужчин в возрасте 35-45 лет, которые признаются, что слушали песни «Руки вверх!» с детства, просто стеснялись об этом говорить.

«Они тогда публично делали вид, что слушают "Коррозию металла", а дома тихонечко включали кассетку», — добавил Жуков.

По словам музыканта, сегодняшняя аудитория в зале — это лучшее подтверждение тому, что музыка превратилась в семейную традицию, а родители делятся ностальгией с детьми.

В этом году легендарной российской музыкальной группе исполнилось 30 лет, а Сергей Жуков 22 мая отмечает свое 50-летие.

Ранее Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В африканской стране протестующие подожгли центр лечения больных Эболой

    Раскрыт план генсека НАТО по удержанию Трампа в альянсе

    Жуков раскрыл главный девиз группы «Руки вверх!»

    Москвичей предупредили о пике холода и осенних дождях с ветром

    Дезертир выслушал приговор в российском суде

    Долгожданное Трампом мероприятие попало под угрозу из-за Украины

    Одержимый молодостью миллионер начал эксперименты над возлюбленной

    Названа опасность мясных нарезок

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok