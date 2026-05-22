Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:46, 22 мая 2026Наука и техника

Представлен смартфон со съемным дисплеем

GizmoChina: Смартфон Honor 600 получит съемный второй дисплей на магните
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Weibo

Китайская корпорация Honor анонсировала выпуск телефона, который имеет второй съемный экран. На уникальную особенность устройства обратило внимание издание GizmoChina.

Второй внешний экран получит Honor 600. Дисплей имеет круглую форму, компактные размеры и магнит на задней стороне. Благодаря этому его можно будет закрепить сзади смартфона и использовать для селфи на основную камеру или оформления телефона. Также экран имеет четыре степени яркости, и его можно использовать в качестве фонарика.

В Honor отметили, что на второй дисплей можно выводить различные приложения. Также он имеет сенсорный слой, поэтому аксессуар подойдет в качестве пульта дистанционного управления.

По слухам, Honor 600 получит основной дисплей разрешение 1,5К, процессор Snapdragon 7 Gen 4, камеру разрешением 200 мегапикселей, батарею емкостью 8600 миллиампер-часов. Версия 600 Pro выйдет с процессором Dimensity 8550. Полноценный анонс смартфонов ожидают 25 мая.

В начале мая компания «AliExpress СНГ» назвала Xiaomi Poco M8 самым популярным смартфоном среди россиян в первом квартале 2026 года. Недорогой аппарат имеет процессор Snapdragon 6 Gen 3 и батарею емкостью 5520 миллиампер-часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В США сделали Европе предупреждение о России

    Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

    Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

    Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

    Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok