Наука и техника
14:48, 6 мая 2026

Названы самые популярные китайские смартфоны в России

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Xiaomi Poco M8 стал самым продаваемым смартфоном в России в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в отчете «AliExpress СНГ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Poco M8, который можно купить за 15 тысяч рублей, имеет AMOLED-дисплей, основную камеру с разрешением 50 мегапикселей, процессор Snapdragon 6 Gen 3 и батарею емкостью 5520 миллиампер-часов. «Базовый вариант для тех, кому нужен современный смартфон без переплат», — описали устройство специалисты.

На втором месте оказался флагманский OnePlus 15, имеющий топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран LTPO AMOLED с частотой 144 герц и аккумулятор емкостью 7300 миллиампер-часов. Третьим самым популярным телефоном с площадки стал Xiaomi Redmi Note 15 Pro, который назвали лидером по соотношению цены и характеристик в среднем сегменте.

В топ-10 также включили Poco X8 Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 15, Realme 16 Pro+, OnePlus 15R и Honor 400.

В отчете говорится, что главный тренд среди самых продаваемых смартфонов — массовый переход среднего сегмента на батареи 6500–7300 миллиампер-часов. Также все больше телефонов начали получать камеру с разрешением 200 мегапикселей.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что самый дешевый смартфон серии iPhone 17 стал бестселлером в первом квартале 2026 года. Его доля составила 6 процентов.

