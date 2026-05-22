Дезертир выслушал приговор в российском суде

08:08, 22 мая 2026

В Улан-Удэ суд приговорил военного за дезертирство
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Улан-Удэ суд приговорил к семи годам колонии общего режима военного за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Военнослужащего также оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По версии следствия, 8 ноября 2024 года осужденный не вернулся к месту службы. Ему удалось скрываться до 3 января 2026 года, когда он был задержан. За время незаконного отпуска мужчина сел за руль пьяным, хотя ранее уже имел административное наказание за это.

Ранее в Улан-Удэ суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима военного за дезертирство и другие преступления.

