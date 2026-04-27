Раскрыты все преступления приговоренного к 18 годам российского военного-дезертира

В Улан-Удэ суд приговорил военного за дезертирство и другие преступления

В Улан-Удэ суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима военного за дезертирство и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Военнослужащего также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Он признан виновным в уклонении от военной службы, покушении на угон, повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и ДТП с тяжкими последствиями.

По версии следствия, 24 июля 2024 года осужденный самовольно покинул место службы. Спустя шесть дней, 30 июля 2024 года, он попытался угнать автомобиль, но не смог и ограничился кражей имущества из машины на более чем 11 тысяч рублей, после чего скрылся.

12 сентября 2024 года военный, уже имея административное наказание за пьяную езду, снова сел за руль в состоянии опьянения. А 16 сентября 2025 года, не имея прав, он вновь управлял автомобилем пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии два человека не выжили, еще двое получили тяжелые травмы.

