В России заметили улучшение ситуации с цементом

«Ъ»: Снижение потребления цемента в апреле стало минимальным с начала года

По итогам апреля потребление цемента в России упало на 9,6 процента в годовом выражении, до 4,7 миллиона тонн, что заметно лучше, чем в первом квартале, когда провал составил 23 процента. Об этом со ссылкой на данные «Союзцемента» и «Цемроса» сообщает «Коммерсантъ».

В январе спрос на цемент падал на максимальные 32,1 процента. Однако, напоминают в «Цемросе», кризис на рынке в прошлом году начал формироваться именно в апреле, то есть в текущем улучшении имеется и эффект низкой базы. Она же может сказаться и на майских результатах.

В целом для рынка показательным в потреблении является период с апреля по октябрь, когда в большинстве регионов страны среднесуточные температуры благоприятствуют строительству.

По оценке «Союзцемента», за весь год потребление цемента в России упадет до 44,8-47,7 миллиона тонн, что на 21,2-25,9 процента хуже, чем в 2025-м. Главной причиной такой тенденции стало заметное снижение объемов строительства, и поводов для ее разворота не видно.

Выдача разрешений на строительство многоквартирных домов в январе-апреле упало на 19 процентов, хотя 2025 году показатель уже падал на 22 процента. Застройщики начали отказываться от реализации проектов, что сказывается на вводе жилья. За первые четыре месяцев было сдано 29,4 миллиона квадратных метров, что на 24 меньше, чем в прошлом году.

Эксперты ожидают, что объем производства цемента в 2026 году упадет до минимума за 27 лет, а в 2027-2028 годах спад продолжится. Впрочем, в случае необходимости выпуск могут быстро увеличить, потому что даже до кризиса загрузка предприятий не превышала 61,9 процента.

Улучшение ситуации с выпуском за счет экспорта невозможно, потому что у российских производителей нет конкурентных преимуществ, а укрепление рубля делает их продукцию еще дороже.