08:43, 22 мая 2026

Таиланд ввел режим медицинского мониторинга для прибывающих из ряда стран

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Власти Таиланда решили ввести режим медицинского мониторинга для всех людей, прибывающих из Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды. Причиной стала вспышка лихорадки Эбола в данных странах, об этом сообщает телеканал Thai PBS.

По новым правилам, все авиаперевозчики обязаны следить, чтобы каждый пассажир из ДРК, Уганды и других стран с высоким риском распространения Эболы, вносил свои данные в систему цифровой карты прибытия (TDAC) и регистрировался в таиландской системе медицинского мониторинга.

Таиландские медицинские власти будут проверять QR-коды TDAC всех прибывших на выходе из зоны прилета или же непосредственно у трапа самолета в случае прямых рейсов.

Пассажиры также будут обязаны проходить проверку температуры и предоставлять контакты для связи и данные о месте проживания. Медики, в свою очередь, имеют полное право в течение 21 дня отслеживать состояние прибывших из ДРК и Уганды.

Кроме того, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, все авиакомпании должны оценивать состояние здоровья пассажира в аэропорту вылета.

Ранее самолету Air France с пассажирами на борту запретили садиться в американском городе Детройт из-за лихорадки Эбола.

