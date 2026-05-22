07:15, 22 мая 2026

Внешность 62-летнего Брэда Питта на фото с возлюбленной вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Christopher Polk / WWD / Getty Images

Американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон посетил презентацию Mercedes в Лос-Анджелесе и вызвал споры в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Entertainment Tonight.

62-летний артист предстал перед камерами в темно-сером костюме, белой рубашке и с очками-авиаторами, которые были оформлены прозрачными линзами. Его 33-летняя избранница, в свою очередь, позировала в облегающем красном платье без бретелей.

Пользователи сети обратили внимание на внешность звезды «Бойцовского клуба» и «Трои». Некоторые из них заметили, что его черты его лица вновь сильно изменились. «Что случилось с его лицом?», «Настоящий Брэд Питт сейчас с нами в одной комнате?», «Это нейросетевая копия Питта», «Плохо состарился», «Что-то есть странное в его лице», — предполагали они.

В то же время были и те юзеры, которые отметили привлекательность актера: «Он стареет очень хорошо. Надеюсь, он не будет прибегать к филлерам или пластике», «Брэд выглядит таким молодым», «Стареет как хорошее вино», «Все еще самый красивый мужчина в мире», «Завидую Инес».

В марте американский пластический хирург Терри Дж. Даброу раскрыл секрет молодости Брэда Питта.

