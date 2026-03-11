Реклама

08:00, 11 марта 2026

Пластический хирург раскрыл секрет привлекательности Брэда Питта в 62 года

Хирург Даброу: Внешность актера Брэда Питта основана на женской красоте
Мария Винар

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американский пластический хирург Терри Дж. Даброу раскрыл секрет привлекательности голливудского актера Брэда Питта в 62 года. На его комментарий в подкасте Misspelling обратило внимание издание Page Six.

По словам медика, внешность звезды «Бойцовского клуба» основана на женской красоте. Он считает, что подтяжка лица, которую, вероятно, сделал Питт, смотрится естественно благодаря этой особенности.

«Я думаю, если у парня симпатичная внешность, он может делать пластические операции, придающие более женственные черты. Это будет выглядеть хорошо. Но если у него другой тип красоты, не основанный на женственных чертах, и он делает пластические операции именно для этого, то он будет выглядеть очень странно», — объяснил специалист.

В июле прошлого года хирурги Барри Вайнтрауб, Гэри Линков и Адам Шайнер из Нью-Йорка назвали возможную пластику Брэда Питта. Тогда эксперты предположили, что актер сделал липофилинг в области щек и подбородка или прибегнул к филлерам.

