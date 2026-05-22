Жители одной страны «кроют матом» свое правительство из-за ВСУ

06:34, 22 мая 2026

Васильев: Жители Латвии кроют матом правительство своей страны за дроны ВСУ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Жители Латвии «кроют матом» правительство своей страны за падающие на территории республики украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом со ссылкой на координатора общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергея Васильева, пишет РИА Новости.

Люди, по словам Васильева, сильно возмущены происходящим в стране и заявлениями местных политиков в том числе о том, что теперь Латвия живет в условиях «новой реальности».

«На латышском языке довольно много всяких разных оправдательных комментариев (от правительства Латвии — прим. «Ленты.ру»). Под каждым этим комментарием на латышском языке, латышские люди просто матом кроют смертным правительство, (в соцсетях — прим. «Ленты.ру») на X и на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там по 600 комментариев в каждом посте», — подчеркнул Васильев.

Большая часть гневных комментариев направлена на премьер-министра и министра обороны Латвии, которые по мнению местных жителей, не могут обеспечить безопасность внутри страны.

В четверг, 21 мая, в Латвии была объявлена воздушная тревога. На территорию страны вновь залетел минимум один беспилотник.

