Россиянам объяснили нюансы использования личных самокатов

Юрист Васильчук: ПДД позволяют регулировать эксплуатацию самокатов

Возможность использовать личный электросамокат в городе зависит от того, какой именно запрет ввели местные власти — полный или только на аренду, объяснил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что если запрет касается исключительно проката, владелец самоката может передвигаться на нем по общим правилам для средств индивидуальной мобильности.

По его словам, при полном запрете на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) владелец не вправе эксплуатировать личное устройство на улицах города ни для передвижения, ни для парковки. Самокат можно только хранить в частном пространстве, например дома или в гараже. Нарушение влечет административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Если же запрет касается только аренды, владелец личного самоката руководствуется разделом 24 ПДД РФ, уточнил юрист. С 2023 года электросамокаты отнесены к средствам индивидуальной мобильности. Лицо, использующее такое устройство, считается водителем и обязано соблюдать требования к скорости, местам передвижения и возрасту, напомнил специалист.

«Если электросамокат мощнее 0,25 кВт, он считается мопедом, и для управления нужны права категории "М". Если мощность превышает 4 кВт, транспорт приравнивается к мотоциклу, и нужны права категории "А"», — уточнил Васильчук.

Юрист добавил, что ограничения могут вводиться как на федеральном уровне, так и региональными актами. «Действующие ПДД также позволяют регулировать эксплуатацию СИМ. Решение же о том, вводить ли полный запрет или развивать инфраструктуру, остается за местными и региональными властями», — заключил юрист.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что нередко зарядка СИМ становится причиной пожара. По его словам, чтобы исключить риски при зарядке транспортного средства, стоит соблюдать ряд рекомендаций. Из соображений безопасности ставить самокат на зарядку стоит днем в присутствии людей — это позволит оперативно отреагировать на посторонний запах или излишний нагрев корпуса.

