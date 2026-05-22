Пашинян прокомментировал визит Зеленского в Армению

Пашинян задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был приезжать в республику, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в начале мая. Выступление главы кабмина транслировало агентство Armenpress.

3 мая Владимир Зеленский прибыл в столицу Армении — Ереван — для участия в саммите ЕПС, где, в частности, провел встречу с Пашиняном на английском языке. Позже украинский лидер во время мероприятия выступил с заявлением, где пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Последнее стало причиной вызова посла Армении в МИД России.

«А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать?» — заявил Пашинян. Он отметил, что во время конфликта Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин посещал Баку. Это, по его словам, не вызвало вопросов в Ереване.

Саммиты ЕПС и «Армения — ЕС» проходили в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Стороны обсуждали вопросы безопасности, процесс сближения Армении с ЕС и перспективы разрешения украинского конфликта.