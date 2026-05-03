Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

15:26, 3 мая 2026

Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу АрменииЕреван для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). О прибытии украинского политика в страну Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пишет издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

На кадрах Зеленского у трапа самолета встречает спикер парламента Армении Ален Симонян. Они обменялись парой слов. На каком языке общались политики — неизвестно.

Сам саммит ЕПС состоится завтра, 4 мая. Сегодня же Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, уточнил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет Владимира Зеленского в стране в рамках саммита ЕПС. По его словам, приглашения были направлены всем странам-участницам формата.

Саммит ЕПС пройдет в Армении с 4 по 5 мая. На нем соберутся лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности.

