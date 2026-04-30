Пашинян рассказал о приглашении Зеленского в Армению

13:14, 30 апреля 2026

Пашинян заявил, что ждет Зеленского в Армению
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в стране в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», — подчеркнул политик. Других подробностей он не привел.

Накануне армянский портал 168.am со ссылкой на источники писал, что Владимир Зеленский может принять участие в саммите ЕПС в Армении. Публично Киев не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Саммит ЕПС пройдет в Армении с 4 по 5 мая. На нем соберутся лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности. Прошлый саммит ЕПС состоялся в октябре 2025 года в столице Дании — Копенгагене, где также присутствовал Зеленский.

    Последние новости

    Обнародована стоимость миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

    Дом Александра Петрова прибавил в цене

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Реакцию Зеленского на идею о перемирии на 9 Мая объяснили

    Огромный кабан распугал школьников в Подмосковье

    Верховный лидер Ирана раскрыл планы по Ормузскому проливу и всему региону

    Блогерше Лерчек провели четвертую химиотерапию

    Водителям напомнили о штрафах за езду по лужам

    На российского пилота возложили вину за инцидент с перевозившим 189 пассажиров самолетом

    Россия опротестовала распространение бандеровщины в Австрии

    Все новости
