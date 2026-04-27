Стало известно о секретном визите Зеленского на саммит в Армении

168.am: Зеленский может посетить саммит ЕПС в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. Об этом сообщает армянский портал 168.am со ссылкой на источники.

Саммит, который пройдет в Ереване 4 мая, посетят около 50 высокопоставленных делегаций. Как пишет 168.am, только что появилась информация, что Зеленский также прибудет на мероприятие, однако Министерство иностранных дел Армении пытается сохранить его визит в тайне.

Прошлый саммит ЕПС состоялся в октябре 2025 года столице Дании — Копенгагене. На нем присутствовали лидеры более 40 европейских стран, включая Зеленского.