Зеленский и Алиев прибыли в Данию после сообщений о дронах

Зеленский и Алиев прибыли на саммит ЕПС в Дании

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на седьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Дании — Копенгагене. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Зеленский прибыл к месту проведения мероприятия. Кроме того, Зеленский уже провел встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

Сообщается о прибытии еще одного постсоветского лидера на саммит ЕПС — президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он тоже провел короткую встречу с Фредериксен.

В конце сентября сообщалось, что неизвестный беспилотный летательный аппарат в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании. Как отмечает издание Bloomberg, датские власти до сих пор не могут определить, кто стоит за несколькими инцидентами с беспилотниками, произошедшими в последние дни. Позже Метте Фредериксен обвинила в этом Россию, заявив о ее намерении якобы расколоть Европу.