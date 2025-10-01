Мир
08:31, 1 октября 2025

Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

Премьер Дании Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия России в противостоянии с Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. Об этом она заявила Financial Times (FT).

«Мы должны быть предельно откровенны и понимать, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы понимали, что поставлено на карту и что происходит. Когда речь идет об использовании беспилотников или кибератаках, цель — нас разделить», — сказала она.

Фредериксен сочла важным «более глубоко» обсудить внутри альянса, как реагировать на якобы действия Москвы. При этом политик не привела никаких доказательств своих слов.

После бездоказательных обвинений со стороны западных стран в нарушении воздушного пространства НАТО Минобороны России отметило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. В ведомстве добавили, что российские дроны не смогли бы пролететь такое расстояние.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью гибридной войны Запада является не Россия, а уничтожение экономики Европейского союза. По словам дипломата, долларовая система оказалась под угрозой на фоне укрепления евро, и для Запада стало выгодно ослабить европейскую экономику. При этом она указала на признаки рецессии в ряде стран ЕС и невозможность их догнать быстро развивающиеся экономики Азии.

