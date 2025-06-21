Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 21 июня 2025Мир

Захарова назвала цель гибридной войны Запада

Захарова: Цель гибридной войны Запада — уничтожение ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПМЭФ

Фото: Денис Юнцев / Росконгресс

Целью гибридной войны Запада является не Россия, а уничтожение экономики Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Я уверена в этом, что одной из целей этой самой гибридной войны Запада является не только и не столько Россия, сколько, например, страны Европейского союза. Слишком поднялся Европейский союз, слишком сильная валюта евро стала, слишком обеспечена эта валюта», — сказала она.

По словам Захаровой, долларовая система оказалась под угрозой на фоне укрепления евро, и для Запада стало выгодно ослабить европейскую экономику. При этом она указала на признаки рецессии в ряде стран ЕС и невозможность их догнать быстро развивающиеся экономики Азии.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада играют деструктивную роль в конфликте Израиля и Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

    США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

    Раскрыта праздничная программа дня рождения Галкина на Кипре

    ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

    Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

    Двоюродного брата Башара Асада задержали

    Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

    В России объяснили грамотность удара по крупнейшему украинскому НПЗ

    Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

    Песков раскрыл детали переговоров России с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости