Захарова назвала цель гибридной войны Запада

Захарова: Цель гибридной войны Запада — уничтожение ЕС

Целью гибридной войны Запада является не Россия, а уничтожение экономики Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Я уверена в этом, что одной из целей этой самой гибридной войны Запада является не только и не столько Россия, сколько, например, страны Европейского союза. Слишком поднялся Европейский союз, слишком сильная валюта евро стала, слишком обеспечена эта валюта», — сказала она.

По словам Захаровой, долларовая система оказалась под угрозой на фоне укрепления евро, и для Запада стало выгодно ослабить европейскую экономику. При этом она указала на признаки рецессии в ряде стран ЕС и невозможность их догнать быстро развивающиеся экономики Азии.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада играют деструктивную роль в конфликте Израиля и Ирана.