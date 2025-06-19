Захарова раскрыла деструктивную роль Запада в конфликте Израиля и Ирана

Захарова: Запад играет деструктивную роль в конфликте Израиля и Ирана

Страны Запада играют деструктивную роль в конфликте Израиля и Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы видим, какую деструктивную позицию, какую деструктивную роль играют западные страны, в частности, в МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии — прим. «Ленты.ру»)», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, МАГАТЭ является для западных государств очередной площадкой, которую они стремятся «превратить из профильной, занимающейся своим досье, в политизированную». Она добавила, что Запад таким образом намерен обрести новый инструмент для воплощения геополитических целей.

Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о повреждении двух ядерных объектов в Иране.