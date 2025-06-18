В Иране пострадали два ядерных объекта

Bloomberg: МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о повреждении двух ядерных объектов в Иране. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Важный объект в Натанзе был сильно поражен — полностью уничтожен зал обогащения, где велась работа. Затем была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения», — сказал он, добавив, что также был поражен еще один объект в Исфахане.

Ранее США начали перебрасывать флот и боевую авиацию в ближневосточный регион.