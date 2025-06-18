США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

Стратегические бомбардировщики ВВС США направились на Ближний Восток

В последние дни фиксируется активность, указывающая на то, что в военное противостояние между Израилем и Ираном могут напрямую вмешаться США. На это указывает, в частности, переброска в регион конфликта американских боевых кораблей и самолетов.

Одной из главных целей своей кампании израильская сторона называет полную ликвидацию угрозы иранской ядерной программы, большинство объектов которой находятся в хорошо защищенных подземных укрытиях, недоступных для поражения средствами тактической авиации, используемой Иерусалимом. Решить задачу уничтожения иранских ядерных бункеров могут американские стратегические бомбардировщики, вооруженные многотонными бомбами.

ВМС США перебросили флот с учений в Балтике в Средиземное море

После начала ирано-израильского конфликта корабли Военно-морских сил (ВМС) США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие с 3 июня в Балтийском море, — их направили в Средиземное море.

В Балтийском море силы альянса могли отрабатывать удар по России

По оценке военного эксперта Дмитрия Корнева, корабль Paul Ignatius может быть вооружен до 56 ракетами Tomahawk разных видов, которые «по дальности могут достать до Урала». По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney могут принимать участие в отражении атак Ирана на Израиль.

У эсминцев этого типа большое количество противовоздушных ракет [системы Aegis], порядка 90. Он хорошо подходит для защиты от воздушного нападения, а иранские ракеты долетают до Израиля. Штабной корабль нужен, чтобы управлять силами США в регионе Дмитрий Болтенков военный эксперт

Также ВМС США спешно перенаправили авианосную группу во главе с авианосцем Nimitz из Южно-Китайского моря в Индийский океан, хотя изначально планировалось, что он зайдет во вьетнамский порт Дананг. Обычно в дальних плаваниях авианесущий корабль сопровождают минимум три ракетных эсминца и одна атомная субмарина.

Переброску сил на Ближний Восток осуществляют и ВВС США

В последние дни США перебросили в Европу около 30 самолетов-топливозаправщиков, которые могут использоваться для дозаправки тактической авиации в регионе конфликта. По данным сервисов, отслеживающих положение воздушных судов, в последнее время резко выросло число перелетов грузовых самолетов из США в Европу.

Тушение пожара в автобусе, возникшего после ракетного обстрела со стороны Ирана, 17 июня 2025 Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В настоящее время на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане находятся четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, способных переносить противобункерные бомбы.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Фото: Bobbi Zapka / USAF / Handout via Reuters

Их вооружение способно пробивать сравнительно глубокие укрытия, но его недостаточно для уничтожения иранского завода по обогащению урана в Фордо, находящегося в 150 километрах к югу от Тегерана в скальных породах на глубине 80-90 метров.

Носителем самой мощной неядерной американской бомбы — GBU-57 — выступает стратегический бомбардировщик B-2 Spirit

В отличие от B-52 Stratofortress, принятого на вооружение в 1955 году, более современный B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США с 1997 года, стал первым в мире серийным стратегическим стелс-бомбардировщиком.

Последствия удара по Тегерану, 18 июня 2025 Фото: Social Media / via Reuters

Самолет, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», переносит 13,6-тонную корректируемую противобункерную бомбу GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), способную проникать под землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.

Эта бомба, принятая на вооружение в 2011 году, создавалась, в том числе, для противодействия Ирану и КНДР

ВВС США иногда публикуют видео учений, в ходе которых B-2 Spirit применяют GBU-57. По данным американских СМИ, таким образом Соединенные Штаты отправляют «зловещее сообщение» своим врагам — Ирану и Северной Корее.

У применения стратегической авиации есть ограничение

Для гарантированного уничтожения объекта в Фордо на него требуется сбросить несколько GBU-57. При этом должно быть выполнено несколько условий. Во-первых, стратегический бомбардировщик должен сбрасывать бомбу практически непосредственно над целью. Во-вторых, один B-2 Spirit способен переносить две GBU-57, то есть для удара по объекту в Фордо может не хватить одного бомбардировщика.

И, в-третьих, для применения стратегической авиации иранская противовоздушная оборона должна быть полностью уничтожена

В противном случае имеет место риск уничтожения иранской стороной самого дорогого в мире самолета, которым считается американский B-2 Spirit, — более 1 миллиардов долларов, не считая затрат на разработку, оборудование и боеприпасы.