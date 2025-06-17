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23:34, 17 июня 2025Мир

Стало известно о планах США задействовать бомбардировщики B-52 при эскалации с Ираном

Al Jazeera: США планируют задействовать B-52 при эскалации с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов действий на случай эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В частности, речь идет об использовании стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, заявил телеканалу Al Jazeera неназванный американский чиновник.

«Пентагон выполняет свои функции, предоставляя варианты действий на случай провала дипломатических усилий с Ираном. Бомбардировщики B-52 рассматриваются как один из таких вариантов», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, самолеты размещены на американской авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Ранее СМИ написали о том, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если Штаты присоединятся к военной операции против Ирана.

До этого газета WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. Отмечалось, что Штаты могут ударить по иранским ядерным объектам, включая Фордо.

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