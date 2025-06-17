Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

NYT: Иран готов ударить по американским базам, если США присоединятся к Израилю

Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если США присоединятся к военной операции против Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американскую разведку.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы. Также их можно использовать для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в возможном ударе по иранским ядерным объектам, говорится в материале.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. По данным CBS News, Соединенные Штаты могут ударить по иранским ядерным объектам, включая Фордо.