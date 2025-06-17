Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 17 июня 2025Мир

Раскрыто участие США в конфликте Израиля и Ирана

NBC: Корабли ВМС США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по Израилю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

«Американские корабли использовались для защиты от иранских ракет, направленных на Израиль, наравне с противоракетными комплексами наземного базирования», — говорится в сообщении.

В то же время телеканал отмечает, что степень вовлеченности Соединенных Штатов в отражении иранских атак на Израиль на данный момент невелика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет настроя вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку он ожидает от Тегерана полную капитуляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    Юноша забрался в тюрьму строгого режима и не смог оттуда выбраться

    Лукашенко опроверг молодежный миф о картошке

    Толпа глумящихся над туристами жителей популярного курорта Европы попала на видео

    В Кремле рассказали о договоренностях Путина и Эрдогана

    В одном регионе России ограничили работу мобильного интернета

    В Раде указали на факт признания Зеленским использования людей в качестве живого щита

    Омские нейрохирурги спасли пациента с опасной гематомой мозга

    Некоторым странам запретят покупать российский газ

    Бородина угостила гостей на 37-летии прослывшего альфонсом мужа черной икрой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости