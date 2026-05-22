Внучка Муссолини одержала победу в популярном телешоу

Внучка итальянского диктатора Муссолини победила в шоу Grande Fratello VIP

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра стала победительницей популярного телешоу Grande Fratello VIP. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что внучка Муссолини одержала победу в шоу, обойдя 15 соперников. Она получила приз в размере 100 тысяч евро (примерно 8,2 миллиона рублей). Обращаясь к зрителям, победительница программы заявила, что получила удовольствие от игры.

Итальянские СМИ описали ее как «властную, эксцентричную, притягательную и решительную» участницу.

Grande Fratello VIP является итальянской версией известного голландского шоу «Большой брат». В эфире программы звезды шоу-бизнеса живут в доме, изолированном от внешнего мира, и борются за денежный приз. За ними круглосуточно наблюдают камеры.

Внучка Муссолини родилась в 1962 году. В молодости работала фотомоделью, снималась для обложек журнала Playboy. Также выпустила музыкальный поп-альбом. В 1990-х годах она ушла в политику, основала партию «Социальное действие», которая была близка к неофашизму. В 2014-2019 годах была депутатом Европарламента. Впоследствии ушла из большой политики. Известна скандальными заявлениями и поступками, так, в прошлом она раздавала автографы на фотографиях своего деда и требовала от СМИ уважать ее семью.